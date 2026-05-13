Премиальные аппараты южнокорейского производителя продаются отлично, и самый дорогой из них продаётся лучше всего

В середине марта у компании Samsung был план выпустить в апреле 2,4 млн устройств серии Galaxy S26. Затем южнокорейский производитель увеличил этот показатель до 3 млн, поскольку спрос превзошёл её ожидания. В новом месяце история повторяется.

В начале апреля сообщалось, что компания собирается в мае выпустить между 1,9 млн и 2,1 млн устройств Galaxy S26. Теперь издание ZDNet уверяет, что план скорректирован в сторону увеличения до 2,4–2,5 млн, поскольку спрос продолжает расти.

Базовая модель Galaxy S26 будет выпущена в количестве 1 млн экземпляров за месяц. Версия Galaxy S26 Plus выйдет в количестве 200 тысяч единиц, а премиальный аппарат Ultra будет выпущен в объёме 1,2–1,3 млн экземпляров. Таким образом, самый дорогой смартфон этой серии является и самым востребованным.

По словам одного из представителей выпускающей компоненты компании, прогнозировалось падение объёма заказов, поскольку прошло уже два месяца после начала продаж. Этого не произошло, и уровень спроса на устройства южнокорейской компании остаётся стабильно высоким.