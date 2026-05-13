Многочисленные отключения интернета в крупных городах заставили людей заранее запастись деньгами

Издание РБК со ссылкой на информацию от Банка России сообщает, что в первые 11 дней мая наличных денег в руках российских граждан стало больше на 210,5 млрд руб. Подобная статистика публикуется с 2011 года, и данное значение стало рекордным за 15 лет наблюдений. В прошлом году за этот же промежуток времени объём наличных увеличился на 41,2 млрд руб., то есть на этот раз прирост был в пять раз большим. На втором месте идёт год пандемии, когда в майские праздники объём наличности вырос на 133,5 млрд руб.

Обычно после майских праздников он уменьшается, но в этом году ситуация может отличаться. Переход в наличность наблюдается на протяжении последних трёх месяцев. По итогам апреля увеличение объёма наличных составило 607,3 млрд руб.

По мнению представителей банков, переход на купюры связан в первую очередь с ограничениями интернета. При этом в Райффайзенбанке считают, что в дальнейшем деньги будут возвращаться в цифровую среду, наполняя банковскую систему благодаря привлекательным ставкам.

Опрошенные РБК эксперты полагают, что, кроме ограничений интернета, переходить на наличные вынуждают увеличение налогов на бизнес и усиление контроля при переводе денежных средств между физическими лицами.