Профсоюз работников требует от южнокорейской компании 15% ежеквартальной прибыли в качестве премии

Компания Samsung в рамках недавнего оглашения финансовых результатов минувшего квартала назвала рекордную прибыль в размере $38,82 млрд. При этом перед южнокорейским производителем маячат серьёзные проблемы в виде забастовки её сотрудников, которая может стоить ей свыше $20 млрд.

Причина рекордных доходов и потенциальных убытков одна, а именно бум искусственного интеллекта. Samsung зарабатывает на этом благодаря продажам чипов оперативной памяти, но, видя такие доходы, сотрудники компании тоже хотят получить свою долю. При этом они отвергают предложения единовременной выплаты и настаивают на введении регулярной системы премирования.

Речь идёт о 15% ежеквартальной прибыли компании, что может обойтись Samsung в сумму примерно $27 млрд. Каждый сотрудник в таком случае получит около $400000. Руководство компании предложило отдать работникам 10% прибыли или $18 млрд. Переговоры между руководством Samsung и руководителями профсоюзов состоялись при участии министра труда Южной Кореи Кима Ён Хуна. Соглашение пока достигнуто не было.

Если оно не будет заключено в ближайшие дни, 21 мая профсоюз может начать всеобщую забастовку. Именно это и может стать причиной убытков компании, которые некоторые аналитики оценивают в сумму $28,7 млрд за 18 дней.