Производственные линии здесь будут перенастроены на выпуск роботов Optimus

9 мая, в субботу, компания Tesla выпустила на своём предприятии во Фримонте последние электромобили Model S и Model X. Флагманские седаны американской компании собирались здесь на протяжении 14 лет, тогда как внедорожник выпускали 11 лет. Именно эти модели принесли Tesla всемирную славу, после чего лидерами по объёму производства стали более современные Model 3 и Model Y.

В дальнейшем сборочный цех во Фримонте будет переведён на создание человекоподобного робота Optimus. Компания планирует выпускать по миллиону экземпляров Optimus в год.

Что касается электромобилей, модель S существенно не менялась с 2021 года, когда был переработан салон. К настоящему моменту этот салон уступает Model 3 Highland по программному обеспечению и базовой доработке.

Изображение: Tesla

Производство закрывалось поэтапно. В конце марта Tesla перестала принимать индивидуальные заказы, вначале апреля было прекращено серийное производство. После этого компания выпустила 350 электромобилей в эксклюзивной серии Signature Edition. В ней 250 седанов Model S Plaid и 100 внедорожников Model X Plaid были зарезервированы для давних клиентов Tesla. Церемония передачи этих автомобилей состоится 12 мая на этом же предприятии.

В 2025 году совокупные поставки Model S и Model X сократились до уровня менее 19000 экземпляров, тогда как предприятие могло выпускать около 100000 экземпляров. В итоге в 2025 году на два рассматриваемых электромобиля пришлось меньше 1% поставок Tesla.