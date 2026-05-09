Google увеличит количество ссылок на сайты в обзорах AI Overviews
Таким способом американская компания планирует немного выправить ситуацию с падающим трафиком на сайтах

С тех пор как пару лет назад в поисковых системах появились ответы от искусственного интеллекта, количество посетителей почти на всех сайтах мира неуклонно снижается, а вместе с этим снижается и прибыль владельцев сайтов. Как бы сайты ни старались подняться в поиске как можно выше, в наши дни они в лучшем случае окажутся на втором месте. В Google свою вину не признают, но вносят кое-какие изменения в сводки ИИ, чтобы посетители чаще переходили по ссылкам на сайты.

По словам представителей компании, сводки ИИ следует рассматривать лишь как начало изучения интересующей пользователей темы. В режимах отображения AI Overviews и AI Mode внизу скоро появится раздел «Дальнейшее исследование». Здесь в виде маркированного списка будут содержаться ссылки на статьи и аналитические материалы, связанные с поисковым запросом.

Изображение: ChatGPT

Сводки AI Overviews получат раздел «Советы экспертов» с контентом из интернета относительно поисковых запросов. Здесь могут быть новости, обзоры, обсуждения с форумов и социальных сетей. У всех фрагментов будут ссылки на страницу, откуда они взяты.

Google собирается давать больше ссылок в целом, показывая их в конце каждого абзаца. При наведении курсора на ссылки будет появляться всплывающее окно с информацией о сайте, на который ведёт ссылка.

У многих IT-экспертов есть сомнения по поводу того, что подобные меры помогут спасти сайты, на некоторых из которых трафик в последние годы упал на порядок. Существует статистика, что по ссылкам в AI Overviews кликают менее 1% пользователей. Даже если Google вообще уберёт AI Overviews, значительная часть пользователей уже привыкла применять чат-боты в виде мобильных приложений или веб-версий вместо запросов в Google или Яндекс.

#google #интернет #сайты #трафик #ai overviews
Источник: arstechnica.com
