Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Samsung станет одним из двух производителей продвинутых панелей OLED для iPhone 18 Pro
Дисплеи LTPO+ с повышенной энергоэффективностью позволят смартфонам Apple дольше обходиться без розетки

Подразделение Samsung Display в очередной раз станет поставщиком панелей OLED для следующего поколения смартфонов Apple iPhone. Американский производитель выбрал южнокорейскую фирму в качестве одного из двух поставщиков таких панелей для линейки iPhone 18 Pro, появления которой в продаже ждут осенью. В состав этой линейки входят модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Издание The Elec сообщает, что выбор был сделан в пользу Samsung Display и LG Display. Обе южнокорейские компании будут заниматься производством панелей OLED из низкотемпературного поликристаллического оксида плюс (LTPO+). Они известны своей повышенной энергоэффективностью и поддержкой переменной частоты обновления изображения на экране. 

Изображение: Gemini

В рамках этой технологии оксидные материалы применяются не только к переключаемым TFT-транзисторам, но и к управляющим TFT-транзисторам. Это даёт возможность точнее контролировать подаваемый на слой OLED для излучения света ток. В результате панели станут более продвинутыми по сравнению с дисплеями LTPO из продающихся сейчас аппаратов iPhone 17 и iPhone 17 Pro.

Часть дисплеев для линейки iPhone 17 поставляла компания BOE, но она не сумела справиться с выпуском нужного количества панелей LTPO+. Samsung же по сравнению с первой половиной 2025 года нарастила объём производства на 10-15%. Предположительно, компания сможет предложить Apple 146 млн панелей OLED, а ещё 82 млн возьмёт на себя LG Display. BOE останется поставщиком панелей OLED для более старых и или дешёвых моделей iPhone, начиная с iPhone 14.

#смартфоны #samsung #apple #iphone #oled #дисплеи #lg display #boe
Источник: sammobile.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
40% российских пользователей интернета работают с VPN
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Asus анонсировала 18-дюймовый ноутбук Tianxuan 7 Pro Max с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
Глава AMD не видит каннибализации GPU из‑за Agentic AI и роста роли процессоров

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter