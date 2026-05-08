Дисплеи LTPO+ с повышенной энергоэффективностью позволят смартфонам Apple дольше обходиться без розетки

Подразделение Samsung Display в очередной раз станет поставщиком панелей OLED для следующего поколения смартфонов Apple iPhone. Американский производитель выбрал южнокорейскую фирму в качестве одного из двух поставщиков таких панелей для линейки iPhone 18 Pro, появления которой в продаже ждут осенью. В состав этой линейки входят модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Издание The Elec сообщает, что выбор был сделан в пользу Samsung Display и LG Display. Обе южнокорейские компании будут заниматься производством панелей OLED из низкотемпературного поликристаллического оксида плюс (LTPO+). Они известны своей повышенной энергоэффективностью и поддержкой переменной частоты обновления изображения на экране.

В рамках этой технологии оксидные материалы применяются не только к переключаемым TFT-транзисторам, но и к управляющим TFT-транзисторам. Это даёт возможность точнее контролировать подаваемый на слой OLED для излучения света ток. В результате панели станут более продвинутыми по сравнению с дисплеями LTPO из продающихся сейчас аппаратов iPhone 17 и iPhone 17 Pro.

Часть дисплеев для линейки iPhone 17 поставляла компания BOE, но она не сумела справиться с выпуском нужного количества панелей LTPO+. Samsung же по сравнению с первой половиной 2025 года нарастила объём производства на 10-15%. Предположительно, компания сможет предложить Apple 146 млн панелей OLED, а ещё 82 млн возьмёт на себя LG Display. BOE останется поставщиком панелей OLED для более старых и или дешёвых моделей iPhone, начиная с iPhone 14.