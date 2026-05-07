Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Huawei представила глобальные версии серии часов Watch Fit 5 по цене от 199 евро
Вслед за появлением в Китае часы нового поколения от Huawei смогут приобрести жители других стран после анонса в Таиланде

Линейка умных часов Huawei Watch Fit 5, поначалу доступная только китайским покупателям, добирается до международных рынков. В Таиланде было проведено мероприятие под названием Now Is Your Spark, на котором были представлены стандартная модель часов и версия Pro.

Стандартный вариант предлагается в серебристом, фиолетовом, белом и чёрном цветовых вариантах. Версия Pro, помимо чёрного и белого, доступна в оранжевом корпусе. Стандартные часы имеют размер 42,9 х 38,2 х 9,5 мм, размер запястья 120-190 мм у фиолетового цвета и 130-210 мм у других цветовых вариантов. Размер версии Pro составляет 44,5 х 40,8 х 9,5 мм, размер запястья 130–210 мм, вес 30,4 г.

Изображение: Huawei

Часы нового поколения напоминают предыдущие разработки Huawei. Новшеством являются специальные технологии, которые сохраняют и яркость предложенных цветовых вариантов. На оранжевой версии есть эксклюзивная технология AirDry. Она означает воздухопроницаемый ремешок, с которым рука не будет потеть.

Версия Pro получила экран AMOLED размером 1,92 дюйма с разрешением 480 x 408 пикселей, плотностью пикселей 328 ppi, 2,5D-изогнутым сапфировым стеклом и яркостью 3000 нит. Стандартные часы обладают экраном AMOLED размером 1,82 дюйма с таким же разрешением, плотностью пикселей 347 ppi, яркостью до 2500 нит.

Изображение: Huawei

Появился новый режим мини-тренировки, когда отслеживается движение десяти ключевых точек тела. Есть специальный спортивный раздел с шестью приложениями, что позволяет точнее отслеживать активности в различных видах спорта. Имеется поддержка специальных режимов езды на велосипеде и бега. В нём рассчитываются расход калорий и выносливость, есть функция автоматического обнаружения падений.

В часах можно погружаться на глубину до 40 м, поддерживается больше 100 видов тренировок. Обновлены системы Emotional Wellbeing 2.0, TruSense и TruSleep, точность показателей которых стала выше.

Продолжительность работы часов достигает 10 суток при лёгких нагрузках, неделю при обычных и 4 дня при активном режиме отображения Always On Display (AOD).

Изображение: Huawei

Стоимость стандартного варианта часов составляет 199 евро, тогда как версию Pro оценили в 299 евро. Продажи стартуют уже сегодня, 7 мая.

#huawei #смарт-часы #huawei watch fit
Источник: huaweicentral.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Samsung научила экраны смартфонов измерять давление и пульс
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт
В России создадут «медиапатрули» и кибердружины для защиты детей от деструктивного контента
Житель Норвегии нашёл под упавшим после бури деревом золотую деталь от меча возрастом 1500 лет
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
ИТ-эксперт: возможности сервисов VPN сделают бессмысленной плату за зарубежный трафик
Минцифры отказалось от маркировки российского софта на основе минимальной доработки открытого кода
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
Hardware Unboxed: трассировка лучей от NVIDIA — сомнительная технология по высокой цене
В ближайшие два года Nintendo может выпустить игры по трём ключевым франшизам

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter