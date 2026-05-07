Вслед за появлением в Китае часы нового поколения от Huawei смогут приобрести жители других стран после анонса в Таиланде

Линейка умных часов Huawei Watch Fit 5, поначалу доступная только китайским покупателям, добирается до международных рынков. В Таиланде было проведено мероприятие под названием Now Is Your Spark, на котором были представлены стандартная модель часов и версия Pro.

Стандартный вариант предлагается в серебристом, фиолетовом, белом и чёрном цветовых вариантах. Версия Pro, помимо чёрного и белого, доступна в оранжевом корпусе. Стандартные часы имеют размер 42,9 х 38,2 х 9,5 мм, размер запястья 120-190 мм у фиолетового цвета и 130-210 мм у других цветовых вариантов. Размер версии Pro составляет 44,5 х 40,8 х 9,5 мм, размер запястья 130–210 мм, вес 30,4 г.

Часы нового поколения напоминают предыдущие разработки Huawei. Новшеством являются специальные технологии, которые сохраняют и яркость предложенных цветовых вариантов. На оранжевой версии есть эксклюзивная технология AirDry. Она означает воздухопроницаемый ремешок, с которым рука не будет потеть.

Версия Pro получила экран AMOLED размером 1,92 дюйма с разрешением 480 x 408 пикселей, плотностью пикселей 328 ppi, 2,5D-изогнутым сапфировым стеклом и яркостью 3000 нит. Стандартные часы обладают экраном AMOLED размером 1,82 дюйма с таким же разрешением, плотностью пикселей 347 ppi, яркостью до 2500 нит.

Появился новый режим мини-тренировки, когда отслеживается движение десяти ключевых точек тела. Есть специальный спортивный раздел с шестью приложениями, что позволяет точнее отслеживать активности в различных видах спорта. Имеется поддержка специальных режимов езды на велосипеде и бега. В нём рассчитываются расход калорий и выносливость, есть функция автоматического обнаружения падений.

В часах можно погружаться на глубину до 40 м, поддерживается больше 100 видов тренировок. Обновлены системы Emotional Wellbeing 2.0, TruSense и TruSleep, точность показателей которых стала выше.

Продолжительность работы часов достигает 10 суток при лёгких нагрузках, неделю при обычных и 4 дня при активном режиме отображения Always On Display (AOD).

Стоимость стандартного варианта часов составляет 199 евро, тогда как версию Pro оценили в 299 евро. Продажи стартуют уже сегодня, 7 мая.