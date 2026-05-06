Если раньше каждый ролик вставлялся по одному, то теперь встроенный плеер умеет показывать сразу несколько

Платформа Rutube в рамках очередного обновления принесла возможность размещать на сторонних сайтах не просто отдельные видеоролики, но и подборки из нескольких видео. Информация об этом появилась в пресс-релизе цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Для создания подборок необходимо воспользоваться специально созданным для этого сервисом Rutube. Когда подборка готова, можно копировать её код и вставлять на страницу сайта. Это даст возможность дольше удерживать посетителей на своём сайте, что улучшит поведенческие факторы и может повысить монетизацию.

Разработчики собираются развивать этот инструмент и в дальнейшем. Интерфейс будет совершенствоваться, как и логика просмотров видео из подборок. Представители Rutube надеются на появление новых возможностей по распространению своего контента за пределами данной платформы.