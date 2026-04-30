Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Это может быть предвестником его исчезновения из магазинов приложений Apple и Google

Входящий в число самых крупных хостинг-провайдеров мира сервис Cloudflare назвал домен max.ru, на котором работает российский мессенджер «Макс», шпионским программным обеспечением. Не так давно такое же звание от Cloudflare получил сторонний клиент мессенджера Telegram под названием Telega, после чего компания Apple удалила его из магазина приложений App Store. Что касается max.ru, у него сейчас имеется сертификат TLS и приложение присутствует в магазинах Apple и Google.

Изображение: Max

Между тем, регулярно появляются новости о расширении функциональных возможностей мессенджера «Макс». Это название у него появилось 21 апреля, сменив прежнее имя Max. На русском языке название пишется не только на официальном сайте разработчиков, но и в магазинах приложений App Store и Google Play.

25 апреля появилась новость о том, что в мессенджере появятся истории, голосования и комментарии, что сблизит его по возможностям с самым популярным в России мессенджером Telegram.

#россия #apple #google #android #ios #мессенджеры #max #cloudflare #макс
Источник: habr.com
