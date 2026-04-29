Блогер
Археологи нашли оштукатуренные полы возрастом 10000 лет к западу от Иерусалима в поселении Моца
Утраченная неолитическая технология прежде считалась римской

В относящемся к докерамическому неолиту и расположенном к западу от Иерусалима поселении Моца исследователи обнаружили, что строители тех времён обжигали местный доломит и известняк в отдельных печах. Далее этот материал применялся для создания прочных полов и конструкций.

Открытие опубликовано под названием «Неолитические оштукатуренные полы в Моце: самый ранний случай обжига доломита для штукатурки». Благодаря ему удалось отодвинуть дату использования доломитовой известковой штукатурки почти на 8000 лет назад. Прежде упоминания использования доломитовой извести в штукатурке и растворе относились к римскому периоду. В реальности может оказаться, что неолитические общины в южном Леванте экспериментировали с технически сложным материалом задолго до появления письменной архитектуры, городов или имперских строительных традиций.

Изображение: Maor et al., Journal of Archaeological Science (2026)

Раскопки велись в 5 км к западу от Иерусалима, между ручьями Нахаль-Моца и Нахаль-Сорек. Их проводили между 2015 и 2021 годами в преддверии строительства автомагистрали. Среди археологических находок оказалось крупное поселение докерамического неолита, наиболее масштабная фаза строительства которого датируется примерно 7100–6700 годами до н. э.

В поселении нашли свыше 100 оштукатуренных полов, некоторые сохранились особенно хорошо. Химический и микроскопический анализ показал содержание доломита. Для его производства нужно было собирать камень, обжигать при высоких температурах, гасить материал водой, смешивать, наносить и контролировать процесс застывания. Для всего этого необходим достаточно высокий уровень технических знаний.

В Моце нашли неглубокие ямы для костра с карбонатными камнями. В одних из них был известняк, в других доломит, которые по-разному ведут себя при нагревании. Известняк при обжиге образует негашёную известь, которую можно превращать в штукатурку. Доломит при обжиге образует более сложную смесь соединений кальция и магния, которую необходимо тщательнее контролировать. Обнаружение отдельных ям для их обжига даёт понять, что строители понимали разницу между этими материалами.

Изображение: Maor et al., Journal of Archaeological Science (2026)

Моца расположена в богатом доломитом районе, что избавляло от необходимости доставлять известняк из других районов. Доломит обжигается при более низкой температуре, экономя топливо.

Найденные материалы исследовали с помощью инфракрасной спектроскопии, рентгеновской дифракции, термогравиметрии, сканирующей электронной микроскопии и световой микроскопии. Результаты могут заинтересовать современных инженеров, изучающих энергосберегающие строительные материалы. Перед ними давно стоит вопрос, почему доломит в изобилии содержится в древних породах, но его трудно получить в современных лабораторных условиях.

#технологии #история #строительство #археология #раскопки #иерусалим
Источник: arkeonews.net
