Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Успехи Apple в разработке гибкого смартфона iPhone Fold могут оказаться преувеличенными
Американский производитель ещё не начал выпускать прототипы устройства

В начале апреля появилась новость о том, что компания Apple начала опытное производство складных смартфонов iPhone Fold на заводе Foxconn. К сожалению, последние сведения от инсайдера под ником Fixed-focus digital cameras с китайского портала Weibo опровергли эти данные. Сообщается, что Apple пока не начала производить прототипы iPhone Fold и может потребоваться доработка дизайна этого смартфона.

В начале года говорилось о том, что Apple решила такие проблемы, как создание складного экрана без складок, после чего перешла к инженерным испытаниям. Именно панель без складок заставляет Apple так долго тянуть с выпуском первого для себя складного смартфона, поскольку компания хочет сразу выделить свой продукт на фоне конкурентов и отнять значительную часть рынка.

Изображение: wccftech.com

Также для Apple важно предложить правильное сочетание характеристик и качественные материалы корпуса. Другой инсайдер на том же портале Weibo утверждает, что iPhone Fold и iPhone 18 поступят в серийное производство в июле.

Если это достоверная информация, у компании ещё достаточно времени для устранения недостатков дизайна. В таком случае она может добиться поставленной перед собой задачи по выпуску iPhone Fold с первоначальным объёмом 11 млн экземпляров. Сейчас проблемы могут быть связаны с неспособностью Apple и поставщиков согласовать набор материалов и их стоимость. Важным элементом устройства является шарнир из жидкого металла. Он стоит особенно дорого, зато может сыграть главную роль в устранении складок на экране.

#смартфоны #apple #iphone fold
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter