Американский производитель ещё не начал выпускать прототипы устройства

В начале апреля появилась новость о том, что компания Apple начала опытное производство складных смартфонов iPhone Fold на заводе Foxconn. К сожалению, последние сведения от инсайдера под ником Fixed-focus digital cameras с китайского портала Weibo опровергли эти данные. Сообщается, что Apple пока не начала производить прототипы iPhone Fold и может потребоваться доработка дизайна этого смартфона.

В начале года говорилось о том, что Apple решила такие проблемы, как создание складного экрана без складок, после чего перешла к инженерным испытаниям. Именно панель без складок заставляет Apple так долго тянуть с выпуском первого для себя складного смартфона, поскольку компания хочет сразу выделить свой продукт на фоне конкурентов и отнять значительную часть рынка.

Также для Apple важно предложить правильное сочетание характеристик и качественные материалы корпуса. Другой инсайдер на том же портале Weibo утверждает, что iPhone Fold и iPhone 18 поступят в серийное производство в июле.

Если это достоверная информация, у компании ещё достаточно времени для устранения недостатков дизайна. В таком случае она может добиться поставленной перед собой задачи по выпуску iPhone Fold с первоначальным объёмом 11 млн экземпляров. Сейчас проблемы могут быть связаны с неспособностью Apple и поставщиков согласовать набор материалов и их стоимость. Важным элементом устройства является шарнир из жидкого металла. Он стоит особенно дорого, зато может сыграть главную роль в устранении складок на экране.