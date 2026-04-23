В первом квартале объём продаж консоли Sony увеличился на 51% в преддверии появления новой игры Grand Theft Auto в ноябре

Издание РБК со ссылкой на «М.Видео-Эльдорадо» сообщает, что по итогам первых трёх месяцев 2026 года продажи игровых консолей на территории России увеличились на 22% до 459 тысяч экземпляров. Ситуация в деньгах оказалась ещё лучше, поскольку прибавка составила 29% и доход вырос до уровня 8,6 млрд рублей. На этом же отрезке прошлого года показатели были негативными, поскольку продажи за год снизились на 20% по количеству и на 34% по доходу в денежном выражении.

Большая часть продаж игровых консолей приходится на PlayStation 5. По количеству это значение выросло на 51%, а по доходу на 42%. В результате доля рынка консолей в России у Sony выросла с 21% до 26% по количеству и с 58% до 75% по деньгам.

По словам аналитиков, в первую очередь рост в этом году обусловлен предвкушением появления игры GTA VI. Игры этой серии не впервые подстёгивают продажи устройств. Также ожидается укрепление позиций на российском рынке компании Valve за счёт присутствия устройств Steam Deck и появления консоли Steam Machine.

По словам Эльдара Муртазина, ожидания игры способны подогревать интерес к тем или иным моделям игровых консолей. При этом он отмечает, что рост себестоимости электроники приведёт к увеличению цен на консоли на 20-25%. Microsoft недавно уже увеличила стоимость устройств линейки Surface, того же теперь можно ожидать и от Sony.

По мнению представителя «М.Видео-Эльдорадо», увеличивается доля игровых консолей по цене более 48 тысяч рублей, но при этом растёт интерес и к самым дешёвым моделям не дороже 1500 рублей. В результате сокращается средний ценовой сегмент.