Исследователи нашли на греческом острове Эгина золотой ювелирный набор возрастом 3500 лет
В руки археологов попало таинственное сокровище бронзового века

Министерство культуры Греции сообщило о кладе золотых ювелирных изделий бронзового века в Колоне на острове Эгина. Находка датируется первой половиной второго тысячелетия до н. э.

Изображение: Министерство культуры Греции

Открытие сделано в процессе археологических раскопок 2025 года специалистами Зальцбургского университета совместно с Австрийским археологическим институтом под надзором греческих органов по охране древности. Артефакты нашли внутри большого каменного сооружения рядом с оборонительной стеной поселения среднего бронзового века.

Среди находок обнаружены золотые подвески, бусы, листовые украшения с бусинами из сердолика. Все они могли входить в состав одного ожерелья или подвески. Высокий уровень сохранности навёл на мысль о том, что захоронили ценности направленно и клад оставался нетронутым.

Изображение: Министерство культуры Греции

Найдены также фрагменты медных инструментов и металлическая булавка. Возможно, в состав захоронения входили дополнительные погребальные предметы.

Археологи пока не смогли найти в этом месте ни одной целой гробницы. Возможно, в своё время они были разграблены. Исследователи полагают, что украшения могли быть частью погребального захоронения среднего бронзового века, относящегося к высокопоставленному лицу.

Изображение: Министерство культуры Греции

Это открытие вернуло интерес к сокровищам Эгины, которые представляют собой коллекцию доисторических украшений, находящихся сейчас в Британском музее. Находки укрепляют мнение по поводу того, что Эгина играла важную роль в системах обмена Эгейского моря. Золото и сердолик не являются местными материалами, поэтому остров мог быть связан с сетями материковой Греции.

Раскопки указывают на многослойную историю поселения, доисторическое святилище, акрополь древнего города и более позднее византийское поселение. Исследователи планируют провести металлургический анализ золота, изотопный анализ сердолика и микроскопическое исследование в поиске следов органических материалов. Это поможет понять, как изделия вроде ожерелья изготавливались и носились.

Изображение: Министерство культуры Греции

Результатом исселдований может стать более точная хронология происхождения украшений. В будущем археологи сосредоточат свои усилия на окружающих каменистую структуру районах, где были обнаружены украшения.

#археология #греция #раскопки #древняя греция #клады
Источник: arkeonews.net
Эффективная реклама для вашего бизнеса

