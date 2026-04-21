Благодаря им удалось поближе познакомиться с древними методами животноводства в этом регионе

В древнем городе Адрианополе на севере Турции во время раскопок и реставрационных работ в сооружении под названием «Хаммам» нашли набор ножей и традиционный точильный камень. Возраст находки составляет 1500 лет, и она даёт возможность больше узнать о повседневной жизни и методах животноводства позднеримского и ранневизантийского периодов.

Изображение: İHA / CC BY-NC-SA

Археологи нашли инструменты в месте, которое могло быть кухней исследуемого комплекса. Найдено четыре железных ножа разного размера и точильный камень.

Изображение: İHA / CC BY-NC-SA

Ножи были обнаружены в виде осколков, всего около 250 фрагментов. В лаборатории эти фрагменты реконструировали и восстановили ножи до первоначального состояния.

Изображение: İHA / CC BY-NC-SA

Археологи полагают, что наличие этих инструментов в одном месте доказывает, что жители активно занимались животноводством. Стратиграфический анализ относит ножи к V или VI векам н. э. Это ранневизантийская эпоха, когда город Адрианополь был процветающим центром.

Учёные полагают, что животноводство в этом районе велось непрерывно на протяжении примерно 1500 лет. Открытие доказывает преемственность сельскохозяйственных практик на протяжении тысячелетий.