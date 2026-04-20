В пресс-релизе разработчик рассказал о высоком спросе на игру в жанре научной фантастики

Компания Capcom выпустила пресс-релиз и рассказала, что представленная на минувшей неделе видеоигра Pragmata за пару дней разошлась в количестве более миллиона проданных копий. В этом пресс-релизе также говорится, что игру создавала команда молодых разработчиков, сумевших объединить инновационный игровой процесс, элементы экшена и головоломок.

Не имея узнаваемого бренда для этой игры, Capcom вплотную занялась маркетингом, в том числе выпустив демоверсию Pragmata Sketchbook на всех доступных платформах. Среди прочих поддерживается Nintendo Switch 2. В дальнейшем Capcom обещает работать над игрой и повышать её привлекательность для широкого круга геймеров.

Pragmata стала очередным успехом этого разработчика, начиная с 2017 года с игры Resident Evil 7: Biohazard. Среди немногочисленных неудач компании можно назвать многопользовательский шутер от третьего лица Exoprimal и экшен-стратегию Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.