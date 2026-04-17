Кризис памяти сделал её не только дороже, но и ограничил выбор

На протяжении около 10 лет выпускались чипы оперативной памяти LPDDR4 и LPDDR4X. Теперь компания Samsung готова свернуть их производство, чтобы извлечь максимум прибыли за счёт поставок более современной памяти LPDDR5 и LPDDR5X.

У пожелавших заказать память предыдущего поколения клиентов не останется выбора помимо перехода на более дорогостоящую современную память. Уже заключившие контракты клиенты получат необходимые им чипы, но новые контракты на старые стандарты заключаться не будут.

Это изменение повлияет как на производителей смартфонов, так и процессоров для них вроде Qualcomm и MediaTek. Даже собственное подразделение Samsung Mobile Experience может быть вынуждено закупать LPDDR5, поскольку процессоры Exynos могут быть переведены на работу с более современным стандартом памяти. Это поднимет их пропускную способность, но почти нет сомнений в том, что это же сделает их дороже.