В первые сутки после начала продаж прогнозируется 2 млн покупателей

На 19 мая Playground Games и Microsoft запланировали релиз гоночной видеоигры Forza Horizon 6. Геймеры ждут этой игры с нетерпением, судя по количеству сделанных предварительных заказов.

Изображение: Playground Games

Фирма Alinea Analytics сообщает, что только в магазине Steam было предварительно приобретено 511 000 копий игры. Валовый доход от этого составил более $28 млн. Только этого хватит, чтобы данная версия игры стала самой продаваемой в этой франшизе. Нет никаких оснований полагать, что темпы продаж в ближайшем будущем замедлятся. Игра находится в списке желаемых у более чем 3,3 млн геймеров. Аналитики полагают, что в первые сутки после начала продаж будет реализовано свыше 2 млн экземпляров игры.

Поспособствовало этому проведённая создателями игры маркетинговая кампания. В начале апреля были опубликованы первые превью и игровые ролики, что подстегнуло предварительные заказы. Потом разработчики назвали список достижений в этой игре, что дало новый толчок покупкам. В день публикации достижений игру купили 22 000 раз.

Изображение: Alinea Analytics

С появлением нового руководителя подразделения Microsoft Gaming может пересмотреть свой подход к эксклюзивам и мультиплатформенным играм. Возможно, от обычных консолей компания перейдёт к персональным компьютерам. Гибридом консолей и ПК будет консоль следующего поколения под кодовым именем Project Helix.