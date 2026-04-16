Это в два с лишним раза превосходит аккумулятор флагманского аппарата Samsung Galaxy S26 Ultra

Согласно информации портала GSMArena, компания Honor в настоящее время ведёт работу над смартфоном с аккумулятором ёмкостью 10690 мАч. Источником этих сведений стал инсайдер Digital Chat Station. Не исключено, что маркетологи в перечне спецификаций устройства укажут ёмкость аккумулятора 11000 мАч.

Если сравнивать с последними вышедшими смартфонами на Android, такая ёмкость вдвое больше по сравнению с тем, что предложила Samsung в аппарате Galaxy S26 Ultra. Речь может идти о кремний-углеродном аккумуляторе, который Samsung не использует в своих флагманских моделях.

Изображение: 9to5google.com / Honor

Подобные аккумуляторы обладают повышенной эффективностью передачи энергии. В результате они предлагают более высокую автономность по сравнению с конкурентами, даже если у них аккумулятор такого же размера.

Не исключено, что этот смартфон не попадёт на рынки США и Евросоюза, по крайней мере официально. Причиной этому могут быть жёсткие правила регулирующих органов в этих регионах.