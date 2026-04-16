По сравнению с этим же отрезком годом ранее результаты стали хуже в 25 раз

Судя по очередной статистике продаж немецкого магазина Mindfactory, дефицит оперативной памяти и твердотельных накопителей привёл к тому, что пользователи всё меньше покупают и обновляют персональные компьютеры. Вместе с памятью подешевели почти все остальные компоненты, кроме процессоров, поэтому сборка нового ПК многим сейчас кажется нецелесообразной.

Продажи процессоров в Mindfactory за две недели едва перевалили за отметку в 1000 единиц, заметно уступив показателю 2025 года. На долю AMD пришлось 860 проданных процессоров, тогда как чипов Intel купили всего 140. Падение по сравнению с продажами в январе 2025 года оказалось почти 25-кратным.

Статистика магазина Amazon подтверждает результаты немецкого ритейлера. Почти каждую неделю 2026 года результаты были хуже показателей годичной давности.

Производителей материнских плат продажи также не порадовали. Если в 2024 году за неделю продавали 3000–5000 экземпляров, то на последней неделе марта в этом году результат едва превысил 1000 плат. По словам опубликовавшего в Twitter эти показатели инсайдера @TechEpiphanyYT, подобного обвального падения продаж он не видел за 10 лет наблюдений. Таким образом, вызванный искусственным интеллектом кризис на рынке ПК не демонстрирует признаков скорого окончания.