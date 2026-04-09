База данных запрещённых предметов в досмотровых интроскопах была увеличена на треть до 8,5 млн объектов

Издание РБК со ссылкой на департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщает, что компания «Диагностика-М» улучшила работу ИИ в интроскопах конвейерного типа. Эти приборы используются для досмотров на московских объектах.

Очередная версия нейросети содержит в своей базе данных около 8,5 млн запрещённых объектов вместо прежнего значения 5,5 млн. Была повышена точность обнаружения этих объектов. Подобные интроскопы применяются не только в столице России, но и других городах, помогая вести досмотр в местах массового скопления людей.

В прошлом году компания представила 334 подобных интроскопа с поддержкой искусственного интеллекта. Это количество на 16% больше, нежели было представлено в 2024 году.

Досмотровый интроскоп представляет собой рентгено-телевизионную установку. Использование нейросети даёт возможность выявлять опасные объекты как целиком, так и фрагментарно под разными углами.