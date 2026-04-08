Аппараты Samsung Galaxy в этом плане ненамного лучше, а проще всего ремонтировать устройства Motorola

Американская организация PIRG ежегодно публикует отчёты относительно защиты прав потребителей. Очередной такой отчёт говорит, что смартфоны iPhone являются самыми худшими в плане ремонтопригодности. Apple получила оценку D-, тогда как у аппаратов Samsung оценка D без минуса.

В рамках этой системы ремонтопригодность оценивается по нескольким показателям. В их число входят простота разборки устройств, необходимый для этого инструмент, наличие запасных частей и ремонтной документации и другие показатели.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

База данных Европейской системы регистрации продукции для энергетической маркировки (EPREL) указывает пятилетнюю поддержку программного обеспечения двух ведущих производителей. В реальности Apple и Samsung выпускают программные обновления для своих устройств на протяжении более длительных сроков. Ещё баллы этим производителям снизили за нахождение в составе выступающих против законодательного права на ремонт торговых групп.

Для составления отчёта оценивалось по 10 моделей каждой марки, но в случае с Samsung было только 5. У южнокорейской компании на момент составления отчёта многие смартфоны отсутствовали данные в базе EPREL.

Что касается лучших в плане ремонтопригодности смартфонов, лидирует Motorola с оценкой B+, а Google получила C-.