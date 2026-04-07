Статья в Environmental Research Letters рассказала об анализе данных за 200 лет

В издании Environmental Research Letters была опубликована статья, рассказавшая о превышении человечеством численности, которую Земля способна обеспечить при потреблении ресурсов на существующем уровне. Для анализа использовался показатель под названием «несущая способность», призванный оценить, какова может быть численность людей с одновременным сохранением ресурсов окружающей среды. В данный момент это значение должно составлять 2,5 млрд человек, тогда как в реальности оно превышает 8 млрд.

Изображение: Grok

Специалисты полагают, что увеличение числа жителей Земли в последние пару веков произошло за счёт повсеместного распространения ископаемого топлива. Ресурсы стали более доступными, в результате чего вырос уровень жизни. К сожалению, этот уровень легко потерять, поскольку вместе с ним растут проблемы экологии и климата.

Учёные уверены, что в следующие несколько десятилетий темпы роста количества людей будут замедляться, но не остановятся до конца. Ко второй половине века максимальное значение населения может составить 12 млрд человек. Вместе с этим вырастет нагрузка на экосистему, а также нестабильность общества.