Публикация в издании «Ведомости» рассказала, что по итогам первого квартала 2026 года российский мессенджер Max продемонстрировал заметный всплеск активности рекламодателей. Аналитический сервис MaxStat.ru сообщает, что число промаркированных публикаций в рамках публичных каналов выросло почти в 15 раз, если сравнивать с последним кварталом 2025 года. Общее число размещений составило 91640.

Изображение: Max

Объём показываемой рекламы растёт каждый месяц, поскольку в январе рекламных постов было 14070, в феврале это количество увеличилось до 20829, а в марте уже составило 56741. Именно первый месяц весны и внёс основной вклад в рост статистических показателей по итогам первого квартала 2026 года.

Прежде появлялась новость о том, что количество пользователей Max превысило отметку в 100 млн.