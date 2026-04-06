Блогер
Samsung может выдать в 1-м квартале рекордную операционную прибыль в размере $33 млрд
Такие показатели в 1-м квартале могут быть достигнуты в первую очередь благодаря искусственному интеллекту

Дефицит и рост стоимости памяти продолжают толкать вверх финансовые результаты компании Samsung. Во вторник от южнокорейского производителя ждут публикации прогноза по операционной прибыли по итогам 1-го квартала 2026 года.

Финансовые аналитики ожидают прибыль свыше 53 трлн вон, что по нынешнему курсу составляет $33 млрд. Для Samsung это будет рекордный показатель, немного не дотягивающий до операционной прибыли компании по итогам всего 2025 года.

В результате прибыль вырастет более чем на 400% по сравнению с тем же отрезком времени годичной давности. Это показывает, насколько велик на рынке спрос на чипы памяти.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Samsung выпускает широкий спектр подобной продукции, от традиционной памяти DRAM до передовой высокоскоростной памяти для производителей оборудования под искусственный интеллект. Флеш-память также дорожает, внося свой вклад в благосостояние Samsung.

От мобильного подразделения компании тоже ждут хороших результатов за счёт приличного спроса на линейку флагманских аппаратов Galaxy S26. В результате аналитики предсказывают Samsung удачный в целом год, поскольку спрос на память снижаться не собирается.

#samsung #финансы #южная корея #прибыль #операционная прибыль
Источник: sammobile.com
