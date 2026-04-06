Дефицит и рост стоимости памяти продолжают толкать вверх финансовые результаты компании Samsung. Во вторник от южнокорейского производителя ждут публикации прогноза по операционной прибыли по итогам 1-го квартала 2026 года.
Финансовые аналитики ожидают прибыль свыше 53 трлн вон, что по нынешнему курсу составляет $33 млрд. Для Samsung это будет рекордный показатель, немного не дотягивающий до операционной прибыли компании по итогам всего 2025 года.
В результате прибыль вырастет более чем на 400% по сравнению с тем же отрезком времени годичной давности. Это показывает, насколько велик на рынке спрос на чипы памяти.
Samsung выпускает широкий спектр подобной продукции, от традиционной памяти DRAM до передовой высокоскоростной памяти для производителей оборудования под искусственный интеллект. Флеш-память также дорожает, внося свой вклад в благосостояние Samsung.
От мобильного подразделения компании тоже ждут хороших результатов за счёт приличного спроса на линейку флагманских аппаратов Galaxy S26. В результате аналитики предсказывают Samsung удачный в целом год, поскольку спрос на память снижаться не собирается.