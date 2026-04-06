Команда астронавтов NASA отправится в космос как никогда прежде глубоко

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщает, что в понедельник экипаж Artemis II достигнет обратной стороны Луны. Три гражданина США и один канадец должны установить рекорд максимальной дальности полёта в момент полного солнечного затмения.

Изображение: AP

Эти астронавты стали первыми путешественниками на Луну более чем за 50 лет после программы «Аполлон» 1972 года.

NASA опубликовало сделанный экипажем корабля снимок Ориенталеского бассейна, известного как «лунный Большой каньон». По словам астронавтов, прежде ни один человек не видел этого кратера.

Прохождение геологической подготовки даст астронавтам возможность более качественно фотографировать и описывать лунные особенности, в том числе древние лавовые потоки и ударные кратеры.

В ночь с воскресенья на понедельник астронавты вошли в лунную сферу влияния. Это означает, что гравитация Луны оказывает на корабль больше воздействия, чем гравитация Земли.

Изображение: AP

Во время пролёта вокруг Луны длительностью около 6 часов экипаж сможет наблюдать за спутником Земли невооружённым взглядом и с помощью камер на борту.

Нынешняя миссия является лишь составной частью плана США по многочисленным посещениям Луны и по созданию базы на ней, которая станет основой для будущих исследований. На 2028 год запланирована высадка двух членов экипажа возле Южного полюса Луны.