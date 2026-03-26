На северном побережье южноамериканской страны полихромная фреска предложила яркий взгляд на символический мир ранних андских обществ

На археологическом участке Уака-Йоланда в долине Чао в 65 км от Трухильо в Перу была найдена фреска с редким трёхмерным дизайном, двусторонней композицией и вдохновлёнными морской тематикой изображениями. Археологи считают, что эта находка может изменить понимание ранней ритуальной архитектуры народов Тихоокеанского побережья.

Изображение: Папский католический университет Перу (PUCP)

Обычно в Перу находят плоские фрески, но в данном случае наличие рельефа разной высоты создаёт динамичную поверхность. Длина фрески составляет примерно 4 м, высота 1,5 м. Она является частью внутреннего атриума U-образного церемониального храма.

Другой отличительной чертой фрески является её двустороннее оформление. С обеих сторон изображены рыбы, звёзды и растительность жёлтых, синих и чёрных цветов. Изображение запутавшейся в сети рыбы может указывать на символическую связь между морскими ресурсами и ритуальной жизнью.

По мнению руководителя проекта Анны Сесилии Маурисио (Ana Cecilia Mauricio), дизайн фрески показывает глубокое понимание пространства, цвета и символики.

Археологи полагают, что фреска сохранилась в хорошем состоянии не случайно. По их мнению, она была целенаправленно захоронена её создателями. В древних андских культурах распространена практика, в рамках которой старые сооружения ритуально запечатывались, чтобы построить над ними новые.

Защитный слой почвы защитил фреску от эрозии и сохранил тонкие детали, в том числе органические материалы. Остатки растений должны сыграть главную роль в радиоуглеродном датировании для определения точного возраста фрески. В планах есть анализ пигментов и цифровое 3D-моделирование для реконструирования первоначального вида фрески и анализа методов её создания.