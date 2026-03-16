Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Galaxy Z Fold 8 получит рекордную ёмкость аккумулятора в 5000 мАч
Это больше по сравнению с аккумуляторами любых других складных смартфонов Samsung

Летом от компании Samsung ждут анонса очередных мобильных устройств, в том числе складных аппаратов. В этом году должны быть представлены такие модели, как Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и его более широкая версия. Согласно последним данным от издания GalaxyClub, обычный Galaxy Z Fold 8 будет обладать аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Это значение окажется на 13% больше по сравнению с ёмкостью аккумулятора Galaxy Z Fold 7. Для складных смартфонов Samsung это будет рекордно высокий показатель, хотя недавно представленная модель Galaxy Z3 Fold имеет аккумулятор 5600 мАч.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Что касается скорости зарядки, будет ли она повышена или нет, пока не сообщается. Прежде аппараты Galaxy Z Fold довольствовались скромной мощностью зарядки 25 Вт. Недавно представленный Galaxy S26 Ultra с повышенной до 60 Вт мощностью зарядки позволяет надеяться, что Samsung улучшит в этом направлении и складные смартфоны.

От Galaxy Z Fold 8 ждут внешнего экрана OLED размером 6,5 дюйма и внутреннего складного экрана OLED 8 дюймов без складки. У него будут минимум 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ. Аппарат может стать первым с программной оболочкой One UI 9 на системе Android 17.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter