Летом от компании Samsung ждут анонса очередных мобильных устройств, в том числе складных аппаратов. В этом году должны быть представлены такие модели, как Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и его более широкая версия. Согласно последним данным от издания GalaxyClub, обычный Galaxy Z Fold 8 будет обладать аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Это значение окажется на 13% больше по сравнению с ёмкостью аккумулятора Galaxy Z Fold 7. Для складных смартфонов Samsung это будет рекордно высокий показатель, хотя недавно представленная модель Galaxy Z3 Fold имеет аккумулятор 5600 мАч.
Что касается скорости зарядки, будет ли она повышена или нет, пока не сообщается. Прежде аппараты Galaxy Z Fold довольствовались скромной мощностью зарядки 25 Вт. Недавно представленный Galaxy S26 Ultra с повышенной до 60 Вт мощностью зарядки позволяет надеяться, что Samsung улучшит в этом направлении и складные смартфоны.
От Galaxy Z Fold 8 ждут внешнего экрана OLED размером 6,5 дюйма и внутреннего складного экрана OLED 8 дюймов без складки. У него будут минимум 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ. Аппарат может стать первым с программной оболочкой One UI 9 на системе Android 17.