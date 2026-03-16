Это больше по сравнению с аккумуляторами любых других складных смартфонов Samsung

Летом от компании Samsung ждут анонса очередных мобильных устройств, в том числе складных аппаратов. В этом году должны быть представлены такие модели, как Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и его более широкая версия. Согласно последним данным от издания GalaxyClub, обычный Galaxy Z Fold 8 будет обладать аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Это значение окажется на 13% больше по сравнению с ёмкостью аккумулятора Galaxy Z Fold 7. Для складных смартфонов Samsung это будет рекордно высокий показатель, хотя недавно представленная модель Galaxy Z3 Fold имеет аккумулятор 5600 мАч.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Что касается скорости зарядки, будет ли она повышена или нет, пока не сообщается. Прежде аппараты Galaxy Z Fold довольствовались скромной мощностью зарядки 25 Вт. Недавно представленный Galaxy S26 Ultra с повышенной до 60 Вт мощностью зарядки позволяет надеяться, что Samsung улучшит в этом направлении и складные смартфоны.

От Galaxy Z Fold 8 ждут внешнего экрана OLED размером 6,5 дюйма и внутреннего складного экрана OLED 8 дюймов без складки. У него будут минимум 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ. Аппарат может стать первым с программной оболочкой One UI 9 на системе Android 17.