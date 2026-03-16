Домашний интернет у этого оператора начали замедлять в Петербурге, Екатеринбурге и Самаре

«Российская газета» сообщает, что абоненты провайдера интернета «Дом.ру» начали сталкиваться с ограничениями скорости доступа при превышении определённого объёма трафика. Это происходит пока только в Самаре, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Скорость выхода в глобальную сеть сокращается до 50 Мбит/с, если в месяц израсходовать 3 ТБ.

Представители компании говорят, что речь идёт о пилотном проекте. По их мнению, подобный высокий уровень расхода трафика говорит об использовании домашнего интернета в коммерческих целях. Пострадавшие могут дождаться наступления следующего месяца, и тогда скорость вернётся, или же они могут сохранить её, если заплатят дополнительно.

По данным провайдера, эти ограничения скажутся на работе менее чем одного процента их абонентов. Согласно представленной статистике, у 85% клиентов «Дом.ру» ежемесячный расход не превышает 500 ГБ.

В Федеральной антимонопольной службе говорят о намерении проверить введённые ограничения на предмет их обоснованности в технологическом и экономическом плане. При этом в Ростелекоме также обеспокоены повышенным расходом трафика, из-за которого работа сети в целом может пострадать. В пресс-службе этой компании рассказали, что менее 500 ГБ трафика ежемесячно потребляют 99% их клиентов. Чтобы обеспечить качественную работу сети при повышенных нагрузках, нужны капиталовложения, но в таком случае тарифные планы подорожали бы для всех пользователей.