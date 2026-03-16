Недалеко от Галилейского моря было сделано археологическое открытие, которое показало, что психологические войны ведутся так же давно, как и обычные. Специалистам удалось найти пулю для пращи возрастом 2000 лет, на которой было выгравировано саркастическое послание вражеским солдатам.
Находка была сделана в процессе раскопок древнего города Гиппос в историческом центре Декаполис. Надпись на древнегреческом языке можно перевести как «усвой урок».
Её длина равна около 3,2 см, ширина составляет 1,95 см, и весит она 38 г. Пуля изготовлена из литого свинца, а греческая надпись из пяти букв выглядит как ΜΑΘΟΥ.
Надписи на пулях для пращей находили и прежде, но обычно это было имя командира, воинской части или какой-либо символ. Обращения к противнику прежде видеть не доводилось.
Эта пуля могла быть выпущена защитниками со стен города по нападающим на него. На одном из краёв пули можно найти след от удара о твёрдую поверхность.
Праща была распространённым оружием между III и I веками до н. э. Опытные пращники могли поражать цели на расстоянии свыше 300 м.