Китайский производитель намеревается сократить зависимость от MediaTek и Qualcomm

Компания Xiaomi, один из ведущих игроков рынка мобильных устройств, планирует укрепить свои позиции выпуском собственных процессоров для смартфонов. В таком случае китайская компания пойдёт по пути Apple, Google и Samsung, которые поступают подобным же образом.

На выставке Mobile World Congress президент Xiaomi Лу Вейбин рассказал, что у компании есть планы по расширению в более сложные сферы технологий. К их числу относятся ИИ-помощники и мобильные чипы. XRing O1 в 2025 году уже стал первым флагманским смартфоном Xiaomi с собственным процессором. Xiaomi намеревается выпускать подобные чипы каждый год. Новая модель может получить название XRing O2. Он должен войти в состав премиального устройства, которое в Китае появится в 2026 году. В дальнейшем чипы Xiaomi будут применяться и в составе аппаратов, выпускаемых за пределами Китая.

Самостоятельная разработка процессоров позволит Xiaomi усилить интеграцию аппаратного и программного обеспечения, расширяя функциональные возможности. Можно будет увеличить надёжность работы и улучшить связь с другими устройствами производителя. Xiaomi планирует вложить не менее 50 млрд юаней, или $6,9 млрд, в разработку чипов в течение следующих 10 лет.

У Xiaomi в Китае уже есть ИИ-помощник под названием Xiao AI, а в будущем компания собирается представить другого ассистента для мирового рынка. В его основе будет Google Gemini. Это часть плана по выводу электромобилей Xiaomi на мировой рынок.