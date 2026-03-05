Прежде лидировавший WhatsApp* был смещён с пьедестала

Статистика компании Okkam с применением информации от исследовательской компании Mediascope рассказала, что в январе мессенджер Telegram оказался самым востребованным в России среди приложений своей категории. Прежде лидером был мессенджер WhatsApp.

В первый месяц 2026 года хотя бы раз в Telegram зашли 95,98 млн россиян возрастом не менее 12 лет. Рассматриваются как приложения на мобильных устройствах, так и на персональных компьютерах. За этот же промежуток времени в WhatsApp зашли 89,42 млн российских пользователей. Продвигаемый всеми силами мессенджер Max замыкает тройку лидеров с 73,73 млн посетителей.

Может быть интересно

Статистика февраля показала, что аудитория Telegram снизилась на 286 000 человек и составила 95,69 млн. WhatsApp потерял ещё больше, поскольку спад составил разом 9,1 млн, до 80,3 млн посетителей. Количество пользователей Max увеличилось до 77,56 млн.

Если сравнивать с показателями декабря, тогда WhatsApp лидировал с результатом 94,47 млн пользователей против 93,64 млн у Telegram.

Наблюдатели утверждают, что стартовавшее в феврале замедление мессенджера Telegram в России почти не оказало влияния на среднесуточное количество посетителей, поскольку спад составил лишь около 2%. На рекламный рынок эти санкции также пока не влияют. Зато влияют на него изменения в минимальной цене показов Telegram Ads, которая в середине февраля была снижена на 30%. Рекламный рынок внутри Telegram растёт, за 2025 год увеличившись на 30%.

Аналитики полагают, что пользователи с задержкой реагируют на изменения на этом рынке. Когда начали блокировать WhatsApp, часть его пользователей перешла в Telegram. Когда блокировки начались и здесь, начало расти количество пользователей в Max, который в будущем имеет шансы выйти на первое место.

* WhatsApp – принадлежит запрещенной в России, признанной экстремистской и террористической корпорации Meta.