В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy Z TriFold по цене 400 000 рублей
Этот аппарат — самый дорогой и технически сложный в линейке южнокорейского производителя

После появления в ряде других стран российские покупатели также получили возможность стать обладателями втрое складывающегося смартфона Samsung Galaxy Z TriFold. Об этом стало известно благодаря пресс-релизу оператора мобильной связи МТС.

Устройство спроектировано таким образом, что два боковых экрана накладываются поверх друг друга, закрывая собой центральную часть для защиты от царапин и воздействия пыли или влаги. Это напоминает букву G, тогда как втрое складывающийся смартфон Huawei имеет дизайн в виде буквы Z.

Рамка у аппарата Samsung сделана из алюминия, тогда как шарниры титановые. В состав задней крышки входят карбон и керамика, толщина корпуса устройства равна 12,9 мм, а в разложенном состоянии варьируется от 3,9 мм до 4,2 мм. У такого устройства нет полноценного стандарта защиты от воды и пыли IP68, поэтому приходится довольствоваться классом IP48.

Изображение: SamsungСреди характеристик модели можно назвать основной экран размером 10 дюймов типа Dynamic AMOLED 2X. Устройство работает на Snapdragon 8 Elite for Galaxy, у него 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5 600 мАч и система Android 16.

Международные продажи этой модели начались в декабре минувшего года. В России чёрный цветовой вариант с объёмом памяти 16/512 ГБ предлагается приобрести за 399 990 руб.

Стоит отметить, что в 2025 году в России было реализовано свыше 100 000 складных смартфонов на общую сумму 10,6 млрд руб. По сравнению с показателями 2024 года это дало рост продаж на 26% в количестве и на 22% в доходе.

#россия #смартфоны #samsung #galaxy #galaxy z trifold
Источник: rbc.ru
