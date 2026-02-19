Поклонникам съёмки селфи в результате не будет смысла менять прошлогоднюю модель на более современную

Скоро состоится анонс премиального смартфона Samsung Galaxy S26, поэтому о его характеристиках становится известно всё больше. На этой неделе известный инсайдер Ice Universe поделился сведениями относительно возможностей передней камеры этого устройства.

Изображение: X/Twitter @UnitConcord

Согласно его информации, в аппарате применяется сенсор Sony размером 1/3,2 дюйма с размером пикселей 1,12 мкм и разрешением 12 Мп. Углы обзора этой камеры должны составлять 85°. Характеристика отличает эту камеру от той, которая применяется в составе прошлогодней модели Ultra. В утечке не говорится о технологии автофокуса, но наверняка она будет не хуже, чем у прошлогоднего устройства.

Таким образом, Samsung применит одинаковую переднюю камеру вот уже третий год подряд, отставая в этом плане от аппарата iPhone последнего поколения.