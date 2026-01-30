У чипов HBM нового поколения производства Samsung не должно быть тех проблем с производительностью, которые были у чипов HBM3 и HBM3E

Samsung является одним из ведущих мировых производителей памяти типа HBM. При создании HBM3 и HBM3E компания столкнулась с проблемами с производительностью, в результате чего пришлось вносить изменения в HBM3E с целью получения одобрения для поставок компании NVIDIA. Полностью исправить ситуацию не удалось, и эти чипы применялись только в ограниченном круге ускорителей искусственного интеллекта производства NVIDIA, которые продавались исключительно в Китае.

Изображение: SamMobile

В случае с HBM4 ситуация для Samsung более благоприятная, и информационное агентство Bloomberg сообщает, что одобрение NVIDIA уже на подходе. NVIDIA получила чипы в сентябре минувшего года, и сейчас она находятся на последнем этапе квалификации. Когда стартует промышленное производство, Samsung будет поставлять HBM4 не только NVIDIA, но также AMD и Google.