Количество атак на многочисленных российских пользователей мессенджера WhatsApp в первый месяц 2026 года выросло в разы

Представители МВД опубликовали в своём Telegram-канале новость о том, что в первый месяц 2026 года активизировались злоумышленники. На фоне блокировок они предлагают якобы работающую версию популярного в нашей стране мессенджера WhatsApp. Мошенники ведут масштабные рассылки фишинговых СМС и писем по электронной почте, где и предлагается поставить новую версию WhatsApp. Вместо действительно работающей версии мессенджера пользователи получают переход на поддельные сайты, где они могут лишиться персональных данных и платёжной информации.

Следствием перехода по ссылкам может стать попадание на устройство вредоносного программного обеспечения. В январе подобных атак были тысячи, и с учётом большой вероятности дальнейших блокировок WhatsApp спрос на попытки обойти их будет увеличиваться, а вместе с этим вырастет и предложение со стороны мошенников.

В случае получения подозрительных ссылок не рекомендуется переходить по ним, даже если их отправляет человек из списка контактов. Самым простым способом уберечься от попадания вирусов на устройство называется установка и обновление мобильных приложений из магазинов Google Play и Apple App Store.

* WhatsApp – принадлежит запрещенной в России, признанной экстремистской и террористической корпорации Meta.