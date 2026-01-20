Дальнейший рост стоимости SSD выглядит неизбежным, из-за роста востребованности памяти NAND в аппаратных решениях для работы ИИ

Если стоимость оперативной памяти за последние полгода выросла в 6–7 раз, то твердотельные накопители за это время пока подорожали примерно вдвое. Скоро ситуация может стать значительно хуже. Южнокорейское издание Chosun Biz сообщает, что местные производители Samsung и SK Hynix собираются уменьшить объём производства чипов памяти NAND и перенастроить производственные линии на память DRAM. Как обычно, негативные последствия этого решения ощутят на себе потребители.

Эта новость появилась вслед за тем, как чипы NAND вошли в список важных аппаратных компонентов для искусственного интеллекта. В частности, NVIDIA презентовала платформу, где акцент делается на расширение кэша KV («ключ-значение») для агентного ИИ с целью ведения больших контекстных логов. В ближайшем будущем значительная часть чипов NAND может отправиться в состав платформ NVIDIA Rubin. В 2027 году они могут забрать себе 115,2 млн ТБ памяти NAND. В итоге на рынке накопителей может повториться ситуация с оперативной памятью, поэтому нынешние цены на SSD в недалёком будущем могут начать казаться умеренными.