Оверклокер превысил частоту Boost на 150 МГц

Процессор Ryzen 7 9850X3D обладает частотой Boost на 400 МГц выше по сравнению с чипом Ryzen 7 9800X3D. Давая возможность разгона вручную, он привлекает внимание энтузиастов, которые хотят добиться ещё более высоких частот. Хотя публикация обзоров 9850X3D пока запрещена, эти энтузиасты дают понять, на что способен процессор.

Оверклокер OC_Beer показал скриншот Ryzen 7 9850X3D с частотой на всех ядрах около 5,75 ГГц, не показывая, как именно удалось этого добиться. Модель Ryzen 7 9800X3D способна брать планку в 5,5 ГГц по всем ядрам и выше, если приложить усилия. Если говорить о практической пользе от таких рекордов, в играх они могут не давать большого прироста скорости.

До официального релиза Ryzen 7 9850X3D осталось полторы недели, и авторы обзоров скоро могут поделиться даже более высокими результатами разгона. При использовании жидкостного охлаждения и плат с мощными VRM можно рассчитывать на достижение 6 ГГц, а лучшие оверклокеры мира могут превысить даже 7 ГГц, как это уже сделано на Ryzen 7 9800X3D.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxRYHTd5H6