40% проданных в Германии процессоров AMD относятся к сокету AM4

Процессор AMD Ryzen 7 5800X по современным меркам далеко не лидер по скорости работы в играх, поскольку это звание сейчас принадлежит модели Ryzen 7 9800X3D. Тем не менее более старый чип сейчас пользуется повышенным спросом. В декабре стало известно о росте продаж процессоров для сокета AMD AM4 в популярной в Германии розничной сети Mindfactory. Это же можно сказать и про Amazon.

AMD на выставке CES сообщила, что прикладывает усилия к возвращению в магазины процессоров Ryzen предыдущих поколений. Причиной этому является вышедшая из-под контроля цена оперативной памяти типа DDR5, с которой работают современные процессоры.

Очередная статистика от Amazon DE показала, что 8-ядерный и 16-поточный процессор Ryzen 7 5800X на архитектуре Zen 3 стал лидером продаж. В декабре их продали без малого 2000 экземпляров, на уровне с Ryzen 9800X3D.

Память DDR4 сейчас стоит примерно вдвое дешевле такого же объёма DDR5, так что интерес к старым процессорам был неизбежен. При этом она также стоит как никогда дорого, но собрать на ней компьютер обойдётся заметно дешевле, чем с DDR5. Ryzen 7 5800X доступен по средней цене 168 евро, тогда как Ryzen 9800X3D стоит более 400 евро, что ещё сильнее увеличивает разрыв в стоимости компьютеров на их основе.

Наблюдатели полагают, что если AMD надумает возродить производство процессоров Ryzen 5800X3D и 5700X3D, самыми продаваемыми станут именно они. Пока же на долю процессоров под сокет AM4 приходится 40% продаж процессоров AMD на Amazon DE.

Intel может воспользоваться ситуацией, поскольку игровая производительность процессоров Raptor Lake/Refresh выше по сравнению с чипами на архитектуре Zen 3.