Популярное технологическое издание опубликовало список основных недостатков операционной системы от Microsoft

Специалисты популярного технологического веб-сайта TechRadar в начале наступившего года поделились перечнем проблем операционной системы Windows 11, которые они называют наиболее значительными. Они отметили, что с момента релиза системы прошло четыре года, но её популярность немного меньше, чем у значительно более старой Windows 10. Из этого следует, что переходить на последнюю версию Windows пользователи компьютеров не торопятся.

В качестве одной из причин этого они называют медлительность в работе системы. Авторы недовольны темпами работы «Проводника», поиска и ряда других элементов.

По мнению журналистов издания, геймеры также могут оказаться не в восторге от Windows 11. В качестве примера они указали на релиз обновления под номером 24H2, с которым пришло немало багов. Недовольны авторы и качеством поддержки системы со стороны Microsoft, поскольку ошибки в её работе продолжают возникать регулярно.

Ставка на искусственный интеллект и его внедрение в Windows 11 тоже не радуют авторов, хотя так сейчас поступают практически все технологические компании. При этом пользователи далеко не так сильно хотят заполучить возможности ИИ, как это представляется разработчикам.

Наконец, не относится к числу плюсов системы наличие в ней большого количества рекламы. Поскольку операционная система является платной, реклама в ней выглядит неуместной.