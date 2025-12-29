В конце декабря Президентом России был подписан соответствующий закон касательно мессенджера Max

Мессенджер Max продолжает проникновение в различные сферы жизни российских граждан. В последние дни уходящего 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, в рамках которого будет осуществляться регулирование взаимодействия с жильцами многоквартирных домов управляющих компаний, региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и ресурсоснабжающих компаний. Текст этого закона можно прочитать на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Внесённые в закон изменения требуют перехода домовых чатов в национальный мессенджер Max. Государственная Дума приняла поправки о переносе в этот мессенджер домовых чатов ещё 16 декабря. Также не исключено, что скоро сюда же будут переведены уведомления пользователям от различных банков.

Таким образом, желающие поучаствовать в онлайн-встречах жители многоквартирных домов будут вынуждены установить Max, поскольку в иностранных мессенджерах вроде Telegram и WhatsApp сделать это будет невозможно, по крайней мере официально. Помимо обеспокоенности за конфиденциальность пользовательских данных в иностранных мессенджерах, отказ от них в органах власти объясняется невозможностью идентифицировать пользователей.

Другая недавняя новость рассказала о том, что абоненты мобильных операторов «Билайн» и T2 начнут получать в мессенджере Max сервисные сообщения.