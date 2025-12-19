Сайт Конференция
Руководители большинства крупнейших мировых компаний готовы увеличить инвестиции в ИИ в 2026 году
Отсутствие прибыли от этих вложений их не останавливает

Мало кто не слышал разговоров про формирование пузыря искусственного интеллекта и прогнозов о крахе мировой экономики в тот момент, когда этот пузырь лопнет. Недавний опрос консалтинговой фирмы Teneo показывает, что большинство генеральных директоров сотен публичных компаний всё равно сохраняют оптимизм по вопросу инвестиций в ИИ в течение 2026 года. В опросе в период с октября по ноябрь 2025 года поучаствовали более 350 руководителей компаний с доходом от $1 млрд.

68% глав компаний собираются увеличить расходы своих организаций на ИИ на фоне того, что менее половины уже существующих проектов принесли возврат инвестиций. Внедрение ИИ дало лучшие результаты в маркетинге и сфере обслуживания клиентов. «Высокорисковые» области, такие как безопасность, юридические вопросы и управление персоналом, остаются убыточными в плане ИИ.

Аналитики разных компаний неоднократно говорили, что ИИ вызовет значительные изменения на рынке труда, то есть приведёт к увольнениям. Опрос Teneo показывает, что всё может быть не настолько плохо. 67% компаний ожидают увеличения числа вакансий начального уровня. 58% опрошенных начальников ждут роста числа вакансий на руководящих должностях.

Ожидания от глобальной экономики у глав крупных компаний неоднозначные. 31% из них ожидают улучшения в первой половине 2026 года, тогда как годом ранее оптимистов было 51%. Среди руководства небольших компаний улучшения ждут 80% против 83% в прошлом году.

Также Teneo провела опрос примерно 400 институциональных инвесторов, таких как коммерческие и центральные банки, кредитные союзы, государственные компании и пенсионные фонды. 53% этих организаций рассчитывают получить прибыль от инвестиций в ИИ в течение полугода. Среди компаний с доходом от $10 млрд почти все уверены, что для получения прибыли от ИИ нужно более шести месяцев. Также ожидается, что компания OpenAI в ближайшие годы будет терять сотни миллиардов долларов.

#искусственный интеллект #экономика #openai #инвестиции #teneo
Источник: techspot.com
Сейчас обсуждают

сергей гришин
13:48
...вес будущей БМП в 42 тонны... Т-80?
Польша может представить прототип тяжёлой БМП Ratel уже в 2025 году
4pokalin
13:42
Где то читал, что уже идут обсуждения военной базы сша, ждите китайцы, ждите пока Тайвань независимость не объявит.
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4pokalin
13:38
Скоро будут новые банки заваренные со свининой.
Австралия завершила передачу Украине 49 танков M1A1 Abrams спустя почти два года
Койот
13:31
Сперва пусть от детских болячек вылечат
Польша может представить прототип тяжёлой БМП Ratel уже в 2025 году
George Mendel
13:30
Я понял почему такой злой комментарий - он звонит лучше вашего, наверно дорогого! 📲Это вас разозлило! 🤔🤣🤣🤣
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
unhurtable
13:21
Сколько надо таких БМП чтоб остановить один орешник?
Польша может представить прототип тяжёлой БМП Ratel уже в 2025 году
Kikozik
13:16
оговорка по Фрейду "...поставки могил отменить."
Австралия завершила передачу Украине 49 танков M1A1 Abrams спустя почти два года
Waramagedon
13:00
В читалках INK экраны. Знаешь, про ерунду обычно говорит молодежь ничего не смысля в жизни. Получишь свои очки или трость с собакой-повадырем к своим 50-60, потом расскажешь про ерунду. На смартфоне н...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Михаил Шахматов
13:00
Эта память как раз не подорожала, заказываю на Тао по той же цене что и пол года назад
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
Emperor Of The Universe
12:59
Кому твой техет нужен? Об стену его разбей!
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
