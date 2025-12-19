Отсутствие прибыли от этих вложений их не останавливает

Мало кто не слышал разговоров про формирование пузыря искусственного интеллекта и прогнозов о крахе мировой экономики в тот момент, когда этот пузырь лопнет. Недавний опрос консалтинговой фирмы Teneo показывает, что большинство генеральных директоров сотен публичных компаний всё равно сохраняют оптимизм по вопросу инвестиций в ИИ в течение 2026 года. В опросе в период с октября по ноябрь 2025 года поучаствовали более 350 руководителей компаний с доходом от $1 млрд.

68% глав компаний собираются увеличить расходы своих организаций на ИИ на фоне того, что менее половины уже существующих проектов принесли возврат инвестиций. Внедрение ИИ дало лучшие результаты в маркетинге и сфере обслуживания клиентов. «Высокорисковые» области, такие как безопасность, юридические вопросы и управление персоналом, остаются убыточными в плане ИИ.

Аналитики разных компаний неоднократно говорили, что ИИ вызовет значительные изменения на рынке труда, то есть приведёт к увольнениям. Опрос Teneo показывает, что всё может быть не настолько плохо. 67% компаний ожидают увеличения числа вакансий начального уровня. 58% опрошенных начальников ждут роста числа вакансий на руководящих должностях.

Ожидания от глобальной экономики у глав крупных компаний неоднозначные. 31% из них ожидают улучшения в первой половине 2026 года, тогда как годом ранее оптимистов было 51%. Среди руководства небольших компаний улучшения ждут 80% против 83% в прошлом году.

Также Teneo провела опрос примерно 400 институциональных инвесторов, таких как коммерческие и центральные банки, кредитные союзы, государственные компании и пенсионные фонды. 53% этих организаций рассчитывают получить прибыль от инвестиций в ИИ в течение полугода. Среди компаний с доходом от $10 млрд почти все уверены, что для получения прибыли от ИИ нужно более шести месяцев. Также ожидается, что компания OpenAI в ближайшие годы будет терять сотни миллиардов долларов.