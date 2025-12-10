Конкурентам осталось мало места и придётся искать других производителей

Согласно последним данным, компания Nvidia в 2026 году одна «поглотит» более половины мощностей TSMC по производству чипов с технологией упаковки CoWoS. Скорее всего, дело в производстве графических процессоров Blackwell Ultra и в подготовке к выпуску архитектуры Rubin следующего поколения. В отчёте издания DigiTimes сообщается, что Nvidia заказала от 800 000 до 850 000 пластин на 2026 год. Это больше того, на что могут рассчитывать конкуренты в лице Broadcom и AMD.

Несмотря на стремление к аутсорсингу, TSMC рассчитывает сохранить большую часть производственных мощностей CoWoS у себя. Нынешние заказы CoWoS у TSMC не учитывают потенциальный поток заказов из Китая на чипы Nvidia H200 AI. Из этого следует, что Nvidia может потребоваться дополнительное увеличение производственных мощностей, ещё сильнее нагрузив TSMC и ещё больше отнимая у конкурентов.

TSMC расширяет мощности по производству передовых чипов, готовя восемь производственных площадок на заводе AP7 в Чиайи, Тайвань. Ещё компания планирует запустить два завода по производству микросхем в Аризоне. Ожидается, что там массовое производство начнётся к 2028 году, но и тогда предложение останется ограниченным.