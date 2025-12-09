Две другие функции создают цифровой образ в видеозвонках в Google Meet и виртуальное рабочее пространство

Спустя более месяца после начала продаж гарнитуры Galaxy XR компании Google и Samsung объявили о добавлении трёх новых функций. Они называются PC Connect, Likeness и Travel Mode.

Первая возможность позволяет транслировать экран ПК на гарнитуру. С помощью приложения Google PC Connect можно транслировать рабочий стол или отдельные приложения или игры. Это может усилить эффект погружения при просмотре фотографий и видео. Пока опция находится на этапе бета-тестирования.

В некоторые игры, такие как Cities: Skylines II, можно будет играть на большом виртуальном экране с эффектом погружения, получив вид с высоты птичьего полёта. Можно попросить помощника Gemini AI помочь в прохождении игр.

Приложение Likeness также находится на бета-тестировании и позволяет создать свой реалистичный цифровой образ, который можно использовать во время видеозвонков в Google Meet. Во время встреч можно выглядеть как обычно или же поставить вместо своего реального образа стилизованные аватары Galaxy.

Режим Travel Mode позволяет создавать кинотеатр или виртуальное рабочее пространство во время путешествий. При его активации изображение остаётся стабильным даже во время полёта. Аналогичная функция появилась в этом году на Apple Vision Pro.

Все эти новшества Samsung начала распространять на Galaxy XR в Южной Корее и США. Предположительно, в 2026 году устройство появится в продаже ещё в четырёх странах по цене $1799. Это вдвое дешевле по сравнению с Apple Vision Pro при примерно таком же уровне функциональности и производительности. Гарнитура совместима с телефонами, планшетами и ноутбуками Galaxy, позволяя смотреть на ней 3D-фильмы.

Работая на основе Android XR, устройство умеет запускать все приложения и игры под Android. Оптимизированные приложения предлагают эффект погружения на двух экранах Micro-OLED 4K, другие же работают в отдельных окнах. Gemini может отвечать на задаваемые вопросы, видя то же, что и вы на экране гарнитуры, слыша слова пользователя и помогая в различных задачах.