Так и не выпущенная GTA VI заняла только 7-е место

В конце года подводятся его итоги во многих сферах деятельности, в том числе в IT и на рынке видеоигр. Компания Google опубликовала список самых популярных ключевых слов 2025 года. В категории «Игры» не самым ожидаемым лидером оказалась многопользовательская игра ARC Raiders от компании Embark.

Она сумела опередить такие популярные игры, как Battlefield 6, Split Fiction, Clair Obscur: Expedition 33, Path of Exile 2, Grand Theft Auto VI, Pokémon Legends: Z-A, Minecraft и Roblox. Другим неожиданным участником топ-10 является онлайн-игра в слова Strands, созданная изданием The New York Times.

Grand Theft Auto VI, которую ждут так, как не ждали ещё ни одну игру, заняла в списке только 7-е место. Это может быть закономерным итогом того, что в течение года игру переносили дважды и теперь она ожидается только 19 ноября 2026 года. Это заставило поклонников игры отвлечься на что-то более близкое, во что можно поиграть уже сейчас.

Что касается ARC Raiders, особого ажиотажа она не вызывала до финального тестирования Server Slam Test в конце сентября. Год назад никто не смог бы предвидеть такой масштабный успех. Тогда Embark выпустила условно-бесплатный аренный шутер The Finals, который такой славы не снискал.

ARC Raiders разошлась тиражом более 4 млн копий примерно за 12 дней, став самым успешным глобальным запуском NEXON. По данным независимой аналитической компании Alinea, ARC Raiders стала самой продаваемой игрой в Steam в ноябре. Сейчас её продажи превысили 7,7 млн копий на всех платформах.