На этой неделе компания Samsung представила первый для себя смартфон типа Trifold. Судя по всему, конкуренция среди производителей устройств этого нового форм-фактора будет только усиливаться, что подтверждают слухи о компании Xiaomi.
Издание Xiaomi Time утверждает, что складной телефон китайского производителя поступил на сертификацию в базу данных GSMA. Устройство может оказаться в продаже под именем MIX Trifold, а пока его заметили под модельным номером 2608BPX34C.
Издание утверждает, что на 2026 год запланировано появление ещё двух складных смартфонов Xiaomi. Это должны быть более традиционные складывающиеся вдвое аппараты MIX Flip 3 и 17 Fold. Что касается третьей модели, на её появление можно рассчитывать в 3-м квартале 2026 года.
Первые слухи относительно этого устройства датируются летом 2024 года. Осенью в китайской базе данных нашли патент Xiaomi, где была описана возможная ранняя концепция дизайна смартфона с горизонтальной планкой для камеры, напоминающей Mix Fold 3. В той версии дизайна на планке было три объектива вместо четырёх. Этот дизайн за прошедший с тех пор год с лишним могли изменить.