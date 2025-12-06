Сайт Конференция
Компания Xiaomi также готовит к релизу втрое складывающийся смартфон
Устройство могут выпустить в 2026 году после двух более традиционных складных смартфонов Xiaomi

На этой неделе компания Samsung представила первый для себя смартфон типа Trifold. Судя по всему, конкуренция среди производителей устройств этого нового форм-фактора будет только усиливаться, что подтверждают слухи о компании Xiaomi.

Издание Xiaomi Time утверждает, что складной телефон китайского производителя поступил на сертификацию в базу данных GSMA. Устройство может оказаться в продаже под именем MIX Trifold, а пока его заметили под модельным номером 2608BPX34C.

Издание утверждает, что на 2026 год запланировано появление ещё двух складных смартфонов Xiaomi. Это должны быть более традиционные складывающиеся вдвое аппараты MIX Flip 3 и 17 Fold. Что касается третьей модели, на её появление можно рассчитывать в 3-м квартале 2026 года.

Первые слухи относительно этого устройства датируются летом 2024 года. Осенью в китайской базе данных нашли патент Xiaomi, где была описана возможная ранняя концепция дизайна смартфона с горизонтальной планкой для камеры, напоминающей Mix Fold 3. В той версии дизайна на планке было три объектива вместо четырёх. Этот дизайн за прошедший с тех пор год с лишним могли изменить.

#смартфоны #samsung #xiaomi
Источник: androidcentral.com
