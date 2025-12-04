Доля Windows 10 выросла после прекращения поддержки в октябре

Компания Statcounter опубликовала статистику операционных систем по итогам ноября 2025 года. Windows 11 сейчас осталась единственной у Microsoft поддерживаемой версией, но это не помешало её доле уменьшиться с 53,7% до 51,75%. Windows 10 лишилась поддержки в октябре, но при этом за месяц поднялась с 42,7% до 44,29% в декабре. Доля Windows 7 составила 2,19%, а у более старых версий доли незначительные.

Показатели Statcounter привычно отличаются от статистики игрового магазина Steam. В последнем Windows 11 поднялась на 2,02% до 65,59%, Windows 10 потеряла 2,08% до 29,06%.

К декабрю доля всех версий Windows снизилась с 69,37% до 66,67%, что продолжило тенденцию уходящего года. В декабре 2024 года доля Windows была 73,38%. Доля Linux при этом составляет лишь 3,18%.

У Windows 10 прекращена основная поддержка, но остались платные расширенные обновления безопасности (ESU). Это помогает компаниям продолжить использование старых компьютеров, избегая перехода на Windows 11.