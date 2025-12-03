В нём она обещает оптимизацию чипа по всем направлениям

К настоящему моменту появлялось множество слухов о новом мобильном процессоре Exynos 2600 производства компании Samsung. Теперь южнокорейский производитель впервые продемонстрировал его в коротком тизере. Компания дала понять, что прислушалась к жалобам на свои процессоры прошлых поколений и постаралась устранить присущие им недостатки.

В первую очередь Samsung постаралась закрыть вопрос с перегревом чипа. Ранее говорилось, что с повышенными температурами будет бороться технология «Heat Pass Block». Она работает как миниатюрный радиатор для охлаждения компонентов процессора.

Представитель Samsung заявлял, что реализация этого решения приведёт к снижению температуры на 30% по сравнению с предыдущими моделями процессоров, что даст более высокую стабильную производительность. В трейлере также упоминается, что Exynos 2600 был «усовершенствован в ядре». Его тактовые частоты были оптимизированы для обеспечения максимальной одноядерной и многоядерной производительности при минимально возможном энергопотреблении.

В целом же улучшения техпроцесса Samsung 2 нм GAA незначительны по сравнению с 3 нм GAA-узлом. Рост скорости составит лишь 5%, а рост эффективности будет 8%. Предстоит дождаться появления смартфонов Galaxy S26 на новом процессоре, чтобы оценить его производительность в реальных сценариях применения. Если верить слухам, пониженная утечка тока позволяет чипу быть более энергоэффективным по сравнению с Apple A19 Pro. Последний считается лидером по показателю «производительность на ватт» по сравнению с конкурирующими Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500.

Samsung не сообщила, когда будут опубликованы спецификации и описание функциональных возможностей Exynos 2600.