Блоги
Блогер
В коде OneUI 8.5 упомянута сверхбыстрая беспроводная зарядка в Samsung Galaxy S26
У модели Galaxy S26 Ultra она может достигать 25 Вт

Компанию Samsung часто критикуют за то, что она не торопится внедрять передовые технологии. В этом южнокорейский производитель напоминает своего главного конкурента на рынке смартфонов, компанию Apple.

В устройствах следующего поколения Samsung может сделать шаг вперёд в плане зарядки смартфонов. В оболочке OneUI 8.0 беспроводное зарядное устройство мощностью 15 Вт указано как «быстрая беспроводная зарядка». Зарядное устройство мощностью 5–10 Вт отмечено как простое «беспроводное».

Издание Android Authority ознакомилось с фрагментами кода прошивки OneUI 8.5. Её бета-версию ждут в конце декабря, а пока в её коде нашли упоминания «сверхбыстрой беспроводной зарядки».

Это подтверждает недавние слухи о том, что базовая модель Galaxy S26 и S26+ будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт. Galaxy S26 Ultra должен получить поддержку беспроводной зарядки мощностью до 25 Вт. Это позволит полностью заряжать аппарат примерно за час.

Samsung представила беспроводную зарядку в своих смартфонах в 2014 году, выпустив Galaxy S5. Постепенно она увеличивала её скорость каждые несколько лет, используя стандарт Qi.

  • Galaxy S5: 5 Вт
  • Galaxy S7: до 7,5 Вт (Qi 1.0)
  • Galaxy S8: до 10 Вт (Qi 1.2)
  • Galaxy S10: до 15 Вт (Qi 1.3)
  • Galaxy S25: до 15 Вт (с поддержкой Qi2)

Инсайдер Ice Universe продолжает утверждать, что S26 Ultra будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 60 Вт. Ёмкость аккумулятора Galaxy S26+ якобы увеличится до 4900 мАч с 4700 мАч у S23+. Также будет поддерживаться быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт.

Стандартный S26 получит аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. У базовой модели S25 ёмкость аккумулятора 4000 мАч.

Даже если самые оптимистичные прогнозы относительно ёмкости аккумуляторов и мощности зарядки будущих предложения Samsung сбудутся, на фоне смартфонов китайских производителей с аккумуляторами ёмкостью под 10000 мАч это уже вряд ли кого-то впечатлит.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: wccftech.com
