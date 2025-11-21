Даже этого не хватит для устранения дефицита

Один из крупнейших производителей памяти DRAM, южнокорейский производитель SK hynix, собирается радикально нарастить производство в свете гигантского спроса. Новости об этом спросе, дефиците памяти и росте стоимости компьютерных комплектующих появляются каждый день, поэтому производители стараются принять соответствующие меры.

SK hynix планирует увеличить производственные мощности DRAM более чем в восемь раз к 2026 году. На предприятии в Ичхоне ожидается увеличение производства одноканальной DRAM на 140 000 единиц в месяц с нынешних 20 000 единиц.

Увеличение мощностей будет направлено на производство GDDR7 и энергосберегающей памяти SOCAMM. Они в последние месяцы получили широкое распространение в серверах искусственного интеллекта. Конкуренты в лице Samsung, Micron и других поставщиков также наращивают объёмы производства.

Желающие купить компьютер или память для него могут не радоваться, поскольку увеличится объём производства памяти для ИИ-серверов, которые и стали причиной дефицита. Аналитики полагают, что на удовлетворение аппетитов датацентров уйдут годы.

Для примера можно сказать, что только проект OpenAI Stargate будет потреблять 900 000 пластин DRAM в месяц. При нынешнем уровне это не менее 40% от общего объёма поставок памяти.