Samsung может инвестировать $1,9 млрд в производство камер для Apple
За это южнокорейская компания может получить налоговые льготы от правительства США

Южнокорейское издание Money Today Korea сообщает, что компания Samsung Electronics собирается инвестировать около $1,9 млрд в своё предприятие по выпуску чипов в Остине, штат Техас. Эти деньги пойдут на модернизацию предприятия и установку современного оборудования для производства полупроводниковых чипов. Результатом станет производство КМОП-датчиков изображения (CIS), упоминавшихся Apple в соглашении с Samsung.

Apple и Samsung хранят молчание, но предположительно компании работают над сверхширокоугольным сенсором размером 1/2,6 дюйма для iPhone 18 и будущих моделей iPhone.

Samsung уже получала налоговые субсидии от правительства США после инвестирования в создание передовых заводов по производству чипов в Техасе. С момента запуска этого завода в 1996 году южнокорейская компания вложила в него более $40 млрд, что является крупнейшей инвестицией, полученной штатом Техас.

В этом же штате Samsung строит ещё один завод по производству чипов. Там компания планирует производить передовые чипы по техпроцессу 2-нм. Samsung даже успела получить заказ на производство чипов AI6 2-нм для Tesla. Этот завод начнёт работу в 2026 году.

#apple #samsung
Источник: sammobile.com
Павел Морозов
07:54
Макет представили!
«Ростех» отметил преимущества плоского сопла истребителя пятого поколения Су-57Э
Eric Cartman
07:35
Если бы автор написал статью ради статьи, а не ради количества символов, то было бы 2 абзаца да?
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Том Райт
07:09
Он видимо не сможет их поставить криво, чтобы они выглядели бледно по сравнению с его Франкенштейном))))
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
valderm
06:58
"Не существует в природе Xeon под 775" - гуляй отсюда молодняк, если не знаешь про 5450, несколько таких сам лично ставил на платы с G41 чипсетом "И непонятно откуда в 2008-9 годах GTX 960?" - на дво...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Iezon Din'alt
06:28
ты экономику, планирование и маркетинг в детском садике изучала?! xDDDDDDD нет слов.. какую же тупость несешь...я бы на пальцах обьяснил, но не вижу смысла, потому что не поймешь. Скажу только одну ис...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Сергей Петров
04:58
Ну получается ты не шаришь в этой теме, потому что Старкрафт 2 это лучшая стратегия из тех что вышли после варика 3, героев и старкрафта первого
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Сергей Петров
04:55
Я бы сюда добавил Age of mythology Retold, супер вкуснятина
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
ark-bak
04:13
Казаки
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
aiursun
02:38
Ну то есть не зря я летом взял 2*32 DDR4 за 10к. А ведь думал чуть подождать и взять сборку на ddr5.
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
aiursun
02:29
За 300% прибыли капиталист...
Первые два истребителя пятого поколения Су-57Э переданы иностранному заказчику
