За это южнокорейская компания может получить налоговые льготы от правительства США

Южнокорейское издание Money Today Korea сообщает, что компания Samsung Electronics собирается инвестировать около $1,9 млрд в своё предприятие по выпуску чипов в Остине, штат Техас. Эти деньги пойдут на модернизацию предприятия и установку современного оборудования для производства полупроводниковых чипов. Результатом станет производство КМОП-датчиков изображения (CIS), упоминавшихся Apple в соглашении с Samsung.

Apple и Samsung хранят молчание, но предположительно компании работают над сверхширокоугольным сенсором размером 1/2,6 дюйма для iPhone 18 и будущих моделей iPhone.

Samsung уже получала налоговые субсидии от правительства США после инвестирования в создание передовых заводов по производству чипов в Техасе. С момента запуска этого завода в 1996 году южнокорейская компания вложила в него более $40 млрд, что является крупнейшей инвестицией, полученной штатом Техас.

В этом же штате Samsung строит ещё один завод по производству чипов. Там компания планирует производить передовые чипы по техпроцессу 2-нм. Samsung даже успела получить заказ на производство чипов AI6 2-нм для Tesla. Этот завод начнёт работу в 2026 году.